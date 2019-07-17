НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,47%

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,47% до 366,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 17 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 366262,11 грн за 10 тройських унцій (+1706,33 грн або +0,47%);

Срібло - 3962,39 грн за 10 тройських унцій (+65,21 грн);

Платина - 218034,72 грн за 10 тройських унцій (+7473,99 грн);

Паладій - 404515,18 грн за 10 тройських унцій (+4501,28 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.