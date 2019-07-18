НБУ снизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 1,09%

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,09% до 362,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 18 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 362276,11 грн за 10 тройских унций (-3986,00 грн или -1,09%);

Серебро - 3981,47 грн за 10 тройских унций (+19,08 грн);

Платина - 218276,01 грн за 10 тройских унций (+241,29 грн);

Палладий - 401379,59 грн за 10 тройских унций (-3135,59 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.