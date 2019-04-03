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НБУ знизив курс золота

Новини » Фінанси    03.04.2019 - 09:00
НБУ знизив курс золота
Фото: колаж (Pіxabay)

Золото подешевшало на 1,16%

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,16% до 347,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 2 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 347211,36 грн за 10 тройських унцій (-4067,45 грн або на -1,16%);

Срібло - 4065,01 грн за 10 тройських унцій (-40,81 грн);

Платина - 230089,57 грн за 10 тройських унцій (-1032,80 грн);

Паладій - 378447,44 грн за 10 тройських унцій (+494,39 грн).

НБУ знизив курс золота

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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