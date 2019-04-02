НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,01%

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,01% до 351,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 2 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 351278,81 грн за 10 тройських унцій (-31,52 грн або на -0,01%);

Срібло - 4105,82 грн за 10 тройських унцій (-28,60 грн);

Платина - 231122,37 грн за 10 тройських унцій (+2293,81 грн);

Паладій - 377953,05 грн за 10 тройських унцій (+10085,98 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.