НБУ снизил курс золота

Золото подешевело на 1,16%
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,16% до 347,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 2 апреля установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 347211,36 грн за 10 тройских унций (-4067,45 грн или на -1,16%);
Серебро - 4065,01 грн за 10 тройских унций (-40,81 грн);
Платина - 230089,57 грн за 10 тройских унций (-1032,80 грн);
Палладий - 378447,44 грн за 10 тройских унций (+494,39 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.