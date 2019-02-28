НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 7 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 марта 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 7 копеек до 30,66 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 марта установлен на таком уровне: 3066,2423 гривны за 100 евро (-7,1538 грн).

При этом курс евро на 28 февраля составляет 3073,3961 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 28 февраля 2019 года, наличный курс в продаже упал на 9 копеек до 30,77 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,30 - 30,60 (30,00 - 30,65 - 27 февраля), продажи 30,60 - 31,00 (30,65 - 31,10 - 27 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,34 (30,48 - 27 февраля), продажи - 30,77 (30,86 - 27 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,60 грн/евро. Курс покупки составляет 30,58 грн/евро.