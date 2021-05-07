НБУ знизив курс долара на 7 травня

Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлений на рівні 27,72 гривень за долар. Курс долара знизився після зростання напередодні.

Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7205 гривень за 1 долар (-0,0134 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить 27,7339 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 6 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,74 гривень за долар, курс в покупці - 27,72 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу винос на 9 копійок до 32,36 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.