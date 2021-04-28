Долар знову зростає: НБУ підвищив офіційний курс на 29 квітня

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлено на такому рівні: 27,7867 гривень за 1 долар (+0,0152 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить: 27,7715 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,77 гривень за долар, курс в покупці до 27,75 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 33,47 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.