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Долар знову зростає: НБУ підвищив офіційний курс на 29 квітня

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 16:06
Долар знову зростає: НБУ підвищив офіційний курс на 29 квітня Фото: курс долара перейшов до зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлено на такому рівні: 27,7867 гривень за 1 долар (+0,0152 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить: 27,7715 гривень за 1 долар.

Долар знову зростає: НБУ підвищив офіційний курс на 29 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом трьох днів поспіль.

Долар знову зростає: НБУ підвищив офіційний курс на 29 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,77 гривень за долар, курс в покупці до 27,75 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 33,47 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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