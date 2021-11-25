Як зміниться курс гривні до долара до 2026 року: прогноз МВФ

Фото: МВФ прогнозує середній курс долара в 2021 році на рівні 27,3 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Прогноз покращено у порівнянні з даними за жовтень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений Меморандум з МВФ.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе: 2021 рік - 27,32 грн / долар (попередній прогноз - 27,52 грн / долар)

2022 рік - 27,43 грн / долар (попередній прогноз - 27,41 грн / долар)

2023 рік - 27,91 грн / долар (попередній прогноз - 27,66 грн / долар)

2024 рік - 28,00 грн / долар (попередній прогноз - 27,80 грн / долар)

2025 рік - 28,00 грн / долар (попередній прогноз - 27,80 грн /долар).

2026 рік - 28,00 грн / долар (попередній прогноз - 27,80 грн / долар). Крім того, МВФ погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2021 році з 3,5% до 3,2%. У 2022 році зростання складе 3,6%, у 2023 році - 3,4%, у 2024 році - 3,8%, у 2025 році - 4,0%, у 2026 році - 4,0%.