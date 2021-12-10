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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 10:34
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,05 гривень за долар, курс в покупці до 27,03 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,55 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,0300 - 27,0500 грн/долар, євро 30,5276 - 30,5502 грн/євро, російський рубль 0,3676-0,3680 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 9 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0500 - 27,0700 грн/долар, євро 30,5719 - 30,5945 грн/євро, російський рубль 0,3675 - 0,3682 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає третій день поспіль після тритижневого зростання. Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе в 2021 році - 27,32 грн/долар.

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