НБУ знизив курс долара на 24 червня

Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлений на рівні 27,27 гривень за долар. Курс долара знизився після того, як він зростав протягом чотирьох днів поспіль.

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2737 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 27,305 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,31 гривень за долар, курс в покупці до 27,29 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,56 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.