НБУ знизив курс долара на 24 червня

Офіційний курс гривні до долара на 24 червня встановлений на рівні 27,27 гривень за долар. Курс долара знизився після того, як він зростав протягом чотирьох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 24 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2737 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 23 червня становить 27,305 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)