НБУ знизив норму обов'язкового продажу валюти експортерами

Експортери продаватимуть 30% валютної виручки

Национальный банк снизил с 1 марта снизил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Нацбанка от 6 февраля 2019 года № 35.

Напомним, в январе 2019 года заместитель председателя Национального банка Олег Чурий сказал, что Национальный банк планирует снизить норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30% или полностью ее отменить.

Отметим, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину. В частности и прежде всего: постепенное снижение и отмену требований к обязательной продаже валютной выручки; отмена требования относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты (покупка на условиях Т+1) и тому подобное.