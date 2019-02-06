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НБУ знижує норму обов'язкового продажу валюти експортерами

Новини » Фінанси    06.02.2019 - 10:51
НБУ знижує норму обов'язкового продажу валюти експортерами
Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Нацбанк проводить політику поступового скасування валютних обмежень

Національний банк України з 1 березня знизить норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 50% до 30%. Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент РБК-Україна.

"З 1 березня ми прийняли рішення, ми знижуємо норму обов'язкового продажу з 50% до 30%", - сказав він.

Нагадаємо, у січні 2019 року заступник голови Національного банку Олег Чурій сказав, що Національний банк планує знизити норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 50% до 30% або повністю її скасувати.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року Національний банк оприлюднив дорожню карту валютної лібералізації, розроблену разом з експертами Міжнародного валютного фонду. Серед головних пріоритетів НБУ - зняття низки обмежень, які створюють найбільше додаткових труднощів для ведення зовнішньоекономічної діяльності і стримують нові іноземні інвестиції в Україну. Зокрема і насамперед: поступове зниження і скасування вимог до обов’язкового продажу валютної виручки; скасування вимоги щодо попереднього резервування коштів для купівлі іноземної валюти (купівля на умовах Т+1) тощо.

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