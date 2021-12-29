ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Новость на русском →
Україна, Середа 29 грудня 2021 10:16
Курс долара продовжив зниження на міжбанку Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,19 гривень за долар, курс в покупці до 27,17 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,71 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,1700 - 27,1900 грн/долар, євро 30,6939 - 30,7138 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3694 грн/рубль.

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Нагадаємо, 28 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 30,7577 - 30,7803 грн/євро, російський рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу
Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою