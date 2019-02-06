НБУ знижує норму обов'язкового продажу валюти експортерами

Нацбанк проводить політику поступового скасування валютних обмежень

Национальный банк Украины с 1 марта снизит норму обов'обязательного продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30%. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

"С 1 марта мы приняли решение, мы снижаем норму обязательной продажи с 50% до 30%", - сказал он.

Напомним, в январе 2019 года заместитель председателя Национального банка Олег Чурий сказал, что Национальный банк планирует снизить норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 50% до 30% или полностью ее отменить.

Как сообщало РБК-Украина, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину. В частности и прежде всего: постепенное снижение и отмену требований к обязательной продаже валютной выручки; отмена требования относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты (покупка на условиях Т+1) и тому подобное.