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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

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Україна, Середа 22 грудня 2021 10:23
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,67 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 30,6516 - 30,6714 грн/євро, російський рубль 0,3685-0,3685 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 21 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1850 - 27,2050 грн/долар, євро 30,6456 - 30,6681 грн/євро, російський рубль 0,3674 - 0,3678 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар. Курс впав на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.

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