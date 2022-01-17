Яким буде курс долара протягом року: прогноз українського бізнесу

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,15 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу поліпшуються четвертий квартал поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2021 року.

При цьому в третьому кварталі бізнес очікував курс 28,50 грн/долар, у другому - 28,71 грн/долар, у першому - 29,15 грн/долар.

Також зросла частка респондентів, які очікують, що обмінний курс не перевищить 28,00 грн/долар - 50,5% порівняно з 35,3% у попередньому опитуванні

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 листопада по 1 грудня 2021 року серед керівників 688 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.