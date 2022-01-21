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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, П'ятниця 21 січня 2022 10:09
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,33 гривень за долар, курс в покупці - 28,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,09 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,3100 - 28,3300 грн/долар, євро 32,0752 - 32,0950 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 20 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3200 - 28,3400 грн/долар, євро 32,1262 - 32,1488 грн/євро, російський рубль 0,3699 - 0,3703 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара падає другий день поспіль після досягнення річного максимуму. Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,32 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.

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