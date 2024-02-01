НБУ сократил продажу валюты из резервов для поддержания курса гривны на 1 млрд долларов

Это меньше на 28,7%, чем в декабре прошлого года (3,553 млрд долларов).

Однако в январе Украина почти не получала международной помощи, за исключением 390 млн долларов от Японии. НБУ называет это "рисками ритмичности" поступления помощи и заявляет, что они реализовались уже в декабре 2023 года.

Курс доллара в январе

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в начале января, когда официальный курс вырос до максимума в 38,22 грн/доллар.

Однако после 10 января дефицит сократился. В итоге курс за месяц снизился на 11 копеек - с 37,98 до 37,87 грн/доллар. В начале февраля курс упал еще ниже.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за январь упал на 60 копеек до 38,25 грн/доллар.

Межбанк

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 гривен за доллар (36,57 гривен плюс 1%). НБУ в начале октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.

В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,6 млрд долларов.

Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.