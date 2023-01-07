НБУ сократил продажу валюты из резервов в начале года

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели со 2 по 5 января 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 7,85 млн долларов и продал 682,56 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 674,71 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты на 38,2% по сравнению с последней неделей 2023 года, когда он продал 1 092,19 млн долларов.

Напомним, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов в два раза до 3,16 млрд долларов.

Всего за 2022 год НБУ продал 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами.

По данным НБУ, спрос на иностранную валюту в декабре увеличился из-за значительной потребности в импорте энергоносителей и электрооборудования.

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