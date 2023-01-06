НБУ назвал причину роста спроса на валюту

Из-за значительной потребности в импорте энергоносителей и электрооборудования в декабре 2022 года в Украине увеличился спрос на иностранную валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (январь 2023 года).

"Спрос на валюту формировали предприятия топливно-энергетической отрасли, а также банки для обеспечения расчетов с международными платежными системами", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК и ИТ-сектора.

В то же время, отклонение наличного курса от безналичного остается в диапазоне 10-12%.