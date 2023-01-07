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НБУ скоротив продаж валюти із резервів на початку року

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Україна, Субота 07 січня 2023 08:38
НБУ скоротив продаж валюти із резервів на початку року Фото: НБУ скоротив продаж валюти із резервів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 2 по 5 січня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,85 млн доларів і продав 682,56 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 674,71 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти на 38,2% порівняно з останнім тижнем 2023 року, коли він продав 1092,19 млн доларів.

НБУ скоротив продаж валюти із резервів на початку року

Нагадаємо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів вдвічі до 3,16 млрд доларів.

Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним із попередніми роками.

За даними НБУ,попит на іноземну валюту у грудні збільшився через значну потребу в імпорті енергоносіїв та електрообладнання.

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