Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує взяти кредит
Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в травні 2021 року в національній валюті становили 34,1% річних. У порівнянні з квітнем ставки зросли на 0,1 в.п.
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 2,5 в.п. до 5,2% річних.
Ставки за гривневими кредитами для підприємств за травень не змінилися - 8,8% річних, за валютними знизилися на 0,1 в.п. до 4,8% річних.
Кредитний портфель банків за травень 2021 рік виріс на 0,1% до 971 млрд грн, в т.ч. населення виріс на 2,4% до 213 млрд грн, підприємств скоротився на 0,6% до 747 млрд грн.
Зазначимо, за даними НБУ, наприкінці І кварталу 2021 року, незважаючи на очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).
Нагадаємо, у березні 2021 року середньозважена ефективна процентна ставка за новими іпотечний кредит зросла і склала 14,0% на вторинному і 17,4% на первинному ринку.