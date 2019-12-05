У НБУ вважають укріплення гривні до долара природнім процесом

Зміцнення гривні до долара у 2019 році - це природній процес, оскільки фундаментальні фактори зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку. Про це заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє прес-служба НБУ.

Як нагадав Чурій, плаваюче курсоутворення - це коли гривня може рухатися в обидва напрямки, а не тільки у бік девальвації. При цьому політика НБУ сьогодні полягає в тому, що курс має формувати ринок, а Національний банк бере участь в торгах лише для згладжування надмірних коливань або поповнення резервів, але в принципі не має наміру або мети втручатися в курсоутворення.

За його словами, надлишкова пропозиція валюти та пов’язане з нею зміцнення гривні - це не наслідок виключно припливу інвестицій нерезидентів у державні облігації уряду. У цьому році на ці цілі вони витратили 3,7 млрд доларів, але чиста купівля валюти Національним банком у цьому році вже перевищила 5 млрд доларів.

Тобто надлишкова пропозиція валюти ще на 1,3 млрд доларів була сформована за рахунок інших чинників, насамперед, поліпшенням показників експорту та імпорту, додав Чурій.

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

Зазначимо, Національний банк України за січень-листопад 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 5479,3 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,1 млн доларів. Протягом листопада НБУ купив на міжбанку валюти на 897,8 млн доларів.