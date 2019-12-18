НБУ вважає прискорене зниження облікової ставки авантюрою

Національний банк у 2019 році проводив послідовну та обережну монетарну політку, яка дозволила достроково досягти цілі з інфляції на рівні 5%. Про це сказав директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимир Лепушинський, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Лепушинський, на початку року Національний банк зі своїм прогнозом інфляції у 6,3% на цей рік був одним з найбільш затятих оптимістів. Принаймні усі інші авторитетні прогнозисти переважно бачили суттєвіші ризики як для інфляції, так і економічного зростання.

"В таких умовах НБУ мав діяти обережно, щоб не зруйнувати довіру до своїх дій і не погіршити інфляційні очікування", - сказав він.

За його словами, якби НБУ в період подвійних президентських виборів, невизначеності щодо програми з МВФ та інфляційного тиску з боку споживчого попиту розпочав би авантюрне прискорене зниження облікової ставки, це могло б дестабілізувати ситуацію на валютному ринку, підірвати довіру до НБУ та підігріти зростання цін.

Як зазначив представник НБУ, політичні компроміси у монетарній політиці, як і компроміси зі совістю, можуть мати згубні, а інколи непоправні наслідки. "Досвід Аргентини чи Туреччини, де втрата довіри до центрального банку стала чинником кризи, мав би стати у нагоді тим експертам, для яких низька інфляція "занадто рано" постукала у двері", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції. Смолій нагадав, що інфляція в листопаді знизилася до 5,1% і таким чином НБУ досяг своєї середньострокової цілі.

Зазначимо, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 0,5 в. п. з 18,0% до 17,5% річних і почав цикл зниження ставки.

У липні НБУ почав публікацію прогнозів по обліковій ставці. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.