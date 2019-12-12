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НБУ досяг своєї мети щодо інфляції

Новини » Економіка     12.12.2019 - 14:41
НБУ досяг своєї мети щодо інфляції
Фото: НБУ (РБК-Україна)

Жорстка політика НБУ принесла результати

Національний банк України (НБУ) очікує, що інфляція в Україні за підсумками 2019 року знизиться до 5% плюс-мінус 1%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Смолій, інфляція за підсумками листопада склала 5,1% і НБУ очікує, що за роки інфляція буде перебувати в діапазоні 5% плюс-мінус 1%, як і прогнозував НБУ.

"Тобто можна говорити, що мета по інфляції досягнута", - сказав Смолій.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня. НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками листопада 2019 року 12-місячна інфляція в Україні вже знизилася до цільового рівня НБУ, склавши 5,1%.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки - у 2020 2021 роках.

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Новини України Національний банк Україниінфляція
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