Вступили в силу зміни до розрахунку офіційного курсу гривні до долара

НБУ буде розраховувати курс гривні до долара за новою методикою

Сьогодні, 1 серпня 2018 року, набувають чинності зміни до методики розрахунку курсу гривні до долара Національним банком України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Повідомляється, що офіційний курс гривні до долара буде розраховуватися на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу долара на умовах "тод", "том" і "спот", які на день розрахунку офіційного курсу укладалися банками на міжбанку з іншими банками та НБУ, і інформація про які надавалася НБУ торговельно-інформаційними системами до 15:30.

Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб розповів, що найближчого тижня аналітики очікують продовження зростання курсу долара за рахунок покупок нерезидентів.

Крім того, він прокоментував нову методику розрахунку курсу гривні до долара. За його словами, вона передбачає двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких сильно відхиляються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня. Спочатку з наявного ряду угод відсікаються всі угоди, курс за якими відхиляється від середньоарифметичного по всіх операціях більш ніж на 2%. Потім відсікаються угоди, курс/обсяг яких відхиляється від середньоарифметичного курсу/обсягу більш ніж на 2 стандартних відхилення.

Розрахунок офіційного курсу гривні до долара буде здійснюватися як середньозважений по всіх угодах, які залишилися після відсікання.