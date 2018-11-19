Асоціація трейдерів ринків, що розвиваються, визнала офіційний курс НБУ ринковим

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Трейдери будуть використовувати у своїх контрактах саме курс НБУ, розміщений на сайті центробанку

Асоціація трейдерів ринків, що розвиваються, (EMTA) включила офіційний курс гривні, який встановлюється Національним банком України, до рекомендованих ринкових практик щодо розрахунків за безпоставочними форвардами і опціонними контрактами долар-гривня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно з повідомленням, EMTA у листі членам асоціації від 12 листопада 2018 року також повідомила про врахування змін до методики обрахунку та оприлюднення офіційного курсу НБУ у своїх документах та шаблонах контрактів.

"Фактичне визнання ЕМТА офіційного курсу Національного банку як ринкового для цілей розрахунків за відповідними деривативами дозволить у перспективі покращити можливості для іноземних інвесторів хеджувати валютний ризик гривні та таким чином допоможе стимулювати приплив іноземного капіталу в Україну", - прокоментував лист EMTA заступник голови Національного банку Олег Чурій.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк запровадив нову методологію розрахунку офіційного курсу в серпні 2018 року. У ході розробки нової методології НБУ врахував рекомендації Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) для розрахунку фінансових індикаторів.

Відтоді НБУ розраховує офіційний курс гривні на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів США на умовах "тод", "том" і "спот" та для зручності усіх учасників ринку публікує його щоденно до 16.00.

ЕМТА - це міжнародна платформа, що об’єднує інвестиційну спільноту з ціллю розвитку ринкових практик ринків, що розвиваються, та інтегрування їх в глобальні ринки капіталу.