В НБУ рассказали, что будет с ценами в Украине в ближайшее время

"Пока мы имеем 4,3% инфляции по результатам февраля. В марте, если честно, мы не ожидаем, что инфляция будет ниже нижней границы нашего целевого диапазона (т.е. 4%, - ред.). Мы ожидаем, что инфляция будет близкой к текущему уровню", - сказал он.

По его словам, это несколько ниже январского прогноза НБУ, что дало дополнительные основания для центробанка снизить учетную ставку до 14,5%.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 4,3%. Это минимальное значение с ноября 2020 года.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года вырастут на 8,6%.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 в. п. в ближайшие месяцы и "только умеренно ускорится во втором полугодии".