НБУ резко повысил курс польского злотого к гривне

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 6 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,3422 гривен за 1 злотый (+0,1235 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,20 гривен и продают по 10,40 гривен. Курс продажи не изменился.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с середины декабря.

Официальный курс на 5 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6584 гривен за 1 доллар (-0,0974 грн).

Это минимальный уровень с 16 декабря 2024 года (41,607 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 43,4081 гривен за 1 евро (+0,2911 грн).