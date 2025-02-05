Доллар обвалился до минимума с середины декабря

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с середины декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 5 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6584 гривен за 1 доллар (-0,0974 грн).

Это минимальный уровень с 16 декабря 2024 года (41,607 грн/доллар).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4081 гривен за 1 евро (+0,2911 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 13 копеек до 41,57-41,63 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,85 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина ведущий эксперт департамента глобальных рынков ОТП БАНК Евгений Миюц, рост курса доллара продолжится, несмотря на некоторое снижение в последнее время.

"Если обратить внимание на средневзвешенный курс, заложенный в бюджет на 2025 год, и на уровень инфляции, то прогнозы аналитиков относительно подорожания доллара до декабря 2025 года примерно на 10% до 46-47 гривен имеют под собой обоснованные основания", - сказал он.