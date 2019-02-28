НБУ різко знизив довідковий курс долара

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Курс долара впав на 15 копійок

Довідкове значення курсу долара на 28 лютого склало 26,85 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8546 гривень за долар, що на 15 копійок нижче, ніж встановлений 27 лютого (27,0067 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 26,85 грн/долар, курс купівлі до 26,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 30,579 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 26,98 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,78 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 9 копійок до 30,77 гривень за євро.