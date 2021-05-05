НБУ різко знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,27 гривень за євро. Це на 23 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 6 травня встановлено на такому рівні: 33,2751 гривень за євро (-0,2361 грн). При цьому курс євро на 5 травня становить 33,5112 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 30 копійок до 33,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,24 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 27,7339 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 27,733 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.