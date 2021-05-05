Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 5 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,74 гривень за долар, курс в покупці до 27,71 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 30 копійок до 33,27 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 30 квітня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7850 - 27,8100 грн/долар, євро 33,5503 - 33,5777 грн/євро, російський рубль 0,3698 - 0,3705 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7150 - 27,7400 грн/долар, євро 33,2496 - 33,2796 грн/євро, російський рубль 0,3704-0,3709 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 27,7339 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 27,733 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.