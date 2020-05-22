НБУ різко знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,16 гривень за євро. Це на 30 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 травня встановлено на такому рівні: 29,4616 гривень за євро (-0,294 грн). При цьому курс євро на 22 травня становить 29,4616 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 4 копійки до 29,40 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,91 (28,93 - 21 травня), продажу - 29,40 (29,44 - 21 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 29,30 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,26 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 травня встановлено на такому рівні: 26,7556 гривень за 1 долар (-0,0143 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 26,7699 гривень за 1 долар.