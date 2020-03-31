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НБУ різко знизив офіційний курс євро

Новини » Економіка     31.03.2020 - 17:40
НБУ різко знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 71 копійку

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,25 гривень за євро, що на 71 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 квітня встановлено на такому рівні: 30,256 гривень за євро (-0,7053 грн). При цьому курс євро на 31 березня становить 30,9617 гривень за євро.

НБУ різко знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу знизився на 45 копійок до 31,06 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,09 (30,59 - 30 березня), продажу - 31,06 (31,51 - 30 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 76 копійок до 30,27 гривень за євро. Курс купівлі складає 30,20 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар, що на 44 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 27,6289 гривень за 1 долар (-0,4326 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить 28,0615 гривень за 1 долар.

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