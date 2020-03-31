НБУ різко знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 71 копійку

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,25 гривень за євро, що на 71 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 квітня встановлено на такому рівні: 30,256 гривень за євро (-0,7053 грн). При цьому курс євро на 31 березня становить 30,9617 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу знизився на 45 копійок до 31,06 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,09 (30,59 - 30 березня), продажу - 31,06 (31,51 - 30 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 76 копійок до 30,27 гривень за євро. Курс купівлі складає 30,20 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар, що на 44 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 27,6289 гривень за 1 долар (-0,4326 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить 28,0615 гривень за 1 долар.