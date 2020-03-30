НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,96 гривень за євро, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 31 березня встановлено на такому рівні: 30,9617 гривень за євро (+0,059 грн). При цьому курс євро на 30 березня становить 30,9027 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня 2020 року, на готівковому ринку у продажу знизився на 9 копійок до 31,51 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,59 (30,58 - 27 березня), продажу - 31,51 (31,62 - 27 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в виріс на 9 копійок до 31,03 гривень за євро.. Курс купівлі становить 30,97 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 28,0615 гривень за 1 долар (-0,1215 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить 28,183 гривень за 1 долар.