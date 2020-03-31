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Курс долара різко знизився на міжбанку

Новини » Економіка     31.03.2020 - 17:25
Курс долара різко знизився на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 50 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 31 березня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії знизився на 50 копійок до 27,63 гривень за долар, курс купівлі до 27,57 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 76 копійок до 30,27 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,5700 - 27,6300 грн/долар, євро 30,2056 - 30,2714 грн/євро, російський рубль 0,3502 - 0,3513 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,5700

27,6300

EUR/UAH

30,2056

30,2714

RUB/UAH

0,3502

0,3513

Курс долара різко знизився на міжбанку

Нагадаємо, 30 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0800 - 28,1300 грн/долар, євро 30,9750 - 31,0302 грн/євро, російський рубль 0,3515 - 0,3524 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 31 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 34 копійки до 28,24 гривень за долар, курс євро знизився на 45 копійок до 31,06 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 27,55 (28,00 - 30 березня), продажу - 28,24 (28,58 - 30 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,09 (30,59 - 30 березня), продажу - 31,06 (31,51 - 30 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,16 - 30 березня), продажу 3,64 (3,67 - 30 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар, що на 44 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 27,6289 гривень за 1 долар (-0,4326 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить 28,0615 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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