Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 6 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,8650 - 26,8850 грн/долар, євро 31,8860 - 31,9098 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.