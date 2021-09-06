ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новость на русском →
Україна, Понеділок 06 вересня 2021 10:19
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 6 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,88 гривень за долар, курс в покупці до 26,86 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,8650 - 26,8850 грн/долар, євро 31,8860 - 31,9098 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 3 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,8750 - 26,8950 грн/долар, євро 31,9490 - 31,9700 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Президентська команда готує зміни до Конституції: у Раді розповіли які
Президентська команда готує зміни до Конституції: у Раді розповіли які
DAILY
Руслан Стефанчук: Конституція потребуватиме дуже серйозного перегляду
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Конституція потребуватиме дуже серйозного перегляду