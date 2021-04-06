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НБУ різко знизив офіційний курс долара

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 квітня встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (-0,1006 грн). При цьому курс долара на 6 квітня складає: 27,939 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після різкого зростання.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 6 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 32,88 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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