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НБУ різко знизив офіційний курс долара на 1 березня

Новини » Фінанси    28.02.2019 - 16:25
НБУ різко знизив офіційний курс долара на 1 березня
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара впав на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 березня встановлено на такому рівні: 2685,9165 гривень за 100 доларів (-13,3599 гривень).

При цьому курс долара на 28 лютого становить 2699,2764 гривень за 100 доларів.

НБУ різко знизив офіційний курс долара на 1 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 28 лютого склало 26,85 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8546 гривень за долар, що на 15 копійок нижче, ніж встановлений 27 лютого (27,0067 за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 26,85 грн/долар, курс купівлі до 26,82 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 30,579 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 26,98 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,78 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 9 копійок до 30,77 гривень за євро.

Курс долара знизився на міжбанку НБУ різко знизив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
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