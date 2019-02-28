НБУ різко знизив офіційний курс долара на 1 березня

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Курс долара впав на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,85 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 березня встановлено на такому рівні: 2685,9165 гривень за 100 доларів (-13,3599 гривень).

При цьому курс долара на 28 лютого становить 2699,2764 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 28 лютого склало 26,85 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8546 гривень за долар, що на 15 копійок нижче, ніж встановлений 27 лютого (27,0067 за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 26,85 грн/долар, курс купівлі до 26,82 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 30,579 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 26,98 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,78 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 9 копійок до 30,77 гривень за євро.