НБУ різко знизив курс долара на 26 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлений на рівні 27,90 гривень за долар. Офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся до максимуму з початку лютого.

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9014 гривень за 1 долар (-0,1628 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить: 28,0642 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,89 гривень за долар, курс в покупці до 27,87 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 33,56 гривень за євро.

Прогноз

Зазначимо, у Законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.