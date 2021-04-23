Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,89 гривень за долар, курс в покупці до 27,87 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 33,56 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,8700 - 27,8900 грн/долар, євро 33,5471 - 33,5689 грн/євро, російський рубль 0,3709-0,3714 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 28,0642 гривень за 1 долар (+0,0066 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить: 28,0576 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку лютого. Вище курс був тільки 1 лютого - 28,1324 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.