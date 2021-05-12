НБУ різко знизив курс долара на 12 травня

Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлений на рівні 27,67 гривень за долар. Офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6744 гривень за 1 долар (-0,0897 грн). При цьому курс долара на 11 травня становить 27,7641 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)