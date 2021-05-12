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НБУ різко знизив курс долара на 12 травня

Новость на русском → Україна, Середа 12 травня 2021 07:45
НБУ різко знизив курс долара на 12 травня Фото: курс долара знизився 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 12 травня встановлений на рівні 27,67 гривень за долар. Офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 12 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,6744 гривень за 1 долар (-0,0897 грн). При цьому курс долара на 11 травня становить 27,7641 гривень за 1 долар.

НБУ різко знизив курс долара на 12 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ різко знизив курс долара на 12 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 11 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,69 гривень за долар, курс в покупці до 27,67 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу винос на 8 копійок до 32,57 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.

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