НБУ різко підвищив довідковий курс долара

Курс долара виріс на 33 копійки

Справочное значение курса доллара на 13 марта составило 26,68 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,6830 гривен за доллар, что на 33 копейки выше, чем установленный 12 марта (26,3544 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 13 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже остался на уровне 26,56 грн/доллар, курс в покупке - 26,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 29,99 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 30 копеек до 26,85 гривен за доллар, в покупке на 20 копеек до 26,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 40 копеек до 30,39 гривен за евро.