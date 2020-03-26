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НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Новини » Економіка     26.03.2020 - 17:40
НБУ різко підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 60 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,86 гривень за євро, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 березня встановлено на такому рівні: 30,8633 гривень за євро (+0,5962 грн). При цьому курс євро на 26 березня становить 30,2671 гривень за євро.

НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня 2020 року, на готівковому ринку у продажу виріс на 27 копійок до 30,77 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,91 (29,64 - 25 березня), продажу - 30,77 (30,50 - 25 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 67 копійок до 30,97 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,94 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 березня встановлено на такому рівні: 28,1381 гривень за 1 долар (+0,1829 грн). При цьому курс долара на 26 березня становить 27,9552 гривень за 1 долар.

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