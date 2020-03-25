НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,126 гривень за євро, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 березня встановлено на такому рівні: 30,1057 гривень за євро (-0,1406 грн). При цьому курс євро на 25 березня становить 30,1057 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня 2020 року, на готівковому ринку у продажу виріс на 7 копійок до 30,50 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,64 (29,48 - 24 березня), продажу - 30,50 (30,43 - 24 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,30 гривень за євро.. Курс купівлі становить 30,124 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 27,9552 гривень за 1 долар (+0,1824 грн). При цьому курс долара на 25 березня становить 27,7728 гривень за 1 долар.