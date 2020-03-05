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НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     05.03.2020 - 18:15
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 27,69 гривень за євро, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 березня встановлено на такому рівні: 27,6942 гривень за євро (-0,0105 грн). При цьому курс євро на 5 березня становить 27,7047 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня 2020 року, на готівковому ринку виріс на 12 копійок до 27,92 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,32 - 3 березня), продажу - 27,92 (27,80 - 3 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 27,66 гривень за євро.. Курс купівлі становить 27,64 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 березня встановлено на такому рівні: 24,7413 гривень за 1 долар (-0,1495 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 24,8908 гривень за 1 долар.

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