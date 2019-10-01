Курс долара піднявся вище рівня 24,50

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар почав дорожчати

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 29 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро виріс на 30 копійок до 26,89 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,30 (24,05 - 30 вересня), продажу - 24,66 (24,27 - 30 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,35 (26,17 - 30 вересня), продажу - 26,89 (26,59 - 30 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,44 - 30 вересня), продажу 3,82 (3,80 - 30 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,95-24,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 18 копійок до 24,56 гривень за долар, курс купівлі до 24,54 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 37 копійок до 26,74 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,54 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 жовтня (24,16). Таким чином, офіційний курс на 2 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк пов'язує збільшення пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку в 2019 році з появою нових фундаментальних факторів. За даними НБУ, насамперед на валютний ринок впливає стійкий приплив коштів нерезидентів в гривневий державний борг. Інший новий фундаментальний фактор - це рекордне зростання врожайності зернових в Україні.

Нагадаємо, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. У IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.